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Stefano Lucchini: “”Per la prima volta una presentazione mostra cosa significa fare banca per Intesa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“Abbiamo voluto rappresentare la banca senza spiegare cos’è una banca, ma mostrandola. Per la prima volta viene fatta una presentazione attraverso cui è possibile vedere e capire cosa significa fare banca per Intesa Sanpaolo”, ha dichiarato Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo nel corso della presentazione della nuova campagna pubblicitaria istituzionale di Intesa San Paolo.

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