Stefano gela Federica dopo il bacio con Alfonso al Grande Fratello: “L’unica cosa che mi dispiace è che…”

Alfonso e Federica sono sempre più vicini e intanto Stefano ha voluto parlare chiaramente con la ragazza: colpo di scena al Grande Fratello.

L’ultimo bacio tra Alfonso e Federica – avvenuto in giardino mentre i due ragazzi ballavano una canzone romantica – ha chiarito una volta e per tutte, o perlomeno così sembra, che la Petagna ha deciso di riprovarci con il suo ex, chiudendo di fatto la relazione con Stefano. Adesso il tentatore ha parlato chiaramente con lei, gelandola.

Quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello potrebbe essere la trama di una delle soap opera più amate, ad ogni modo mentre Federica e Alfonso stanno capendo cosa stia accadendo tra di loro, sono arrivate le dure parole di Stefano.

Federica parla con Stefano dopo il bacio con Alfonso, ma lui la gela

Era inevitabile che ci fosse un confronto tra Stefano e Federica dopo l’ultimo bacio, così eclatante, tra lei e Alfonso davanti a tutti. La ragazza ha voluto parlare con il tentatore per dirgli che comunque le dispiace vederlo così triste e vorrebbe che tornasse a sorridere. Il ragazzo le ha spiegato che comunque si aspettava altro quando è entrato al Grande Fratello e per questo adesso, visto come sono andate le cose, è normale che sta così.

Federica le ha detto che le dispiace, lui le ha ribadito che l’importante è che sia felice e poi ha aggiunto: “Mi dispiace solo che non abbiamo avuto tempo per conoscerci meglio“. Parole che ufficializzano – qualora ce ne fosse bisogno – la chiusura tra di loro. Poi si sono scambiati un abbraccio, che però a lui non è piaciuto perché non lo avrebbe sentito sincero.

Mentre Alfonso non ha gradito questa vicinanza, cercando di far capire a Federica che comunque dovrebbe mettere un punto definitivo con Stefano, quest’ultimo qualche ora prima del confronto con la Petagna, chiacchierando con alcuni inquilini, aveva detto di aver compreso “il gioco” della ragazza. A detta del tentatore dalle sue parole avrebbe capito che Federica si starebbe riavvicinando ad Alfonso per avere la simpatia del pubblico.

Intanto sui due ex, che ancora non sono tornati ufficialmente assieme, ci sono diverse segnalazioni che circolano in rete che parlerebbero di un loro preciso piano che avrebbero attuato entrando nella casa del Grande Fratello. Ad ogni modo nella prossima puntata serale ci saranno sicuramente nuovi confronti e vedremo cosa diranno i due ragazzi a riguardo.