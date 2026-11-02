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Stati Generali dell’educazione, a Roma confronto su bullismo e disagio giovanile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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L’appuntamento Stati Generali dell’educazione e della prevenzione fa tappa a Roma: su iniziativa dell’onorevole Enzo Amich, alla Camera dei deputati, l’evento ha scattato una fotografia sullo stato dell’arte di educazione digitale, peer education, sport educativo e protocolli operativi sul territorio, riunendo istituzioni, esperti e attori sociali per trasformare l’emergenza bullismo in azioni concrete e rimettere al centro l’ascolto dei giovani e la loro tutela. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato anche il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile. Si tratta di un documentario che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.

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