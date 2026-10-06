Stagione finita per Sinner, Zverev sarà numero uno

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Jannik Sinner chiude in anticipo la stagione 2026 per problemi al ginocchio e perderà il numero 1 del ranking Atp. Il tedesco Alex Zverev, attuale numero 2, salirà in vetta alla classifica. La decisione di Sinner di concludere in anticipo la sua annata per sottoporsi a una terapia conservativa al ginocchio destro ridisegna i vertici del tennis mondiale. Uno stop ai box doloroso ma indispensabile per l’altoatesino, che sceglie di non rischiare complicazioni e di preservare la propria carriera in vista dei prossimi impegni del 2027. Lo stop forzato dell’azzurro congela il suo bottino di punti, spianando definitivamente la strada a Zverev nella corsa alla vetta del circuito maschile.

Con il forfait del campione italiano dagli ultimi appuntamenti del calendario, il 29enne tedesco ha la certezza matematica del sorpasso in classifica: Zverev diventerà così il 30° giocatore nella storia a conquistare la prima posizione del ranking Atp. Un traguardo memorabile per il tedesco, frutto di una continuità straordinaria nell’arco di tutta la stagione. Sinner, dal canto suo, mette al primo posto la salute fisica, accettando la discesa nel ranking pur di tornare al massimo della forma per l’inizio del nuovo anno.

Al momento nella classifica Atp Race, quella che conta solo dei risultati da gennaio a oggi e non degli ultimi 12 mesi Zverev ha 8.760 punti, mentre Sinner è fermo a 7.950, quota che non potrà più incrementare. In terza piazza c’è lo statunitense Ben Shelton a quota 4.440 e quarto lo spagnolo Carlos Alcaraz, anche lui a lungo fermo ai box per infortunio, con 4.390, staccatissimi da Zverev.

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