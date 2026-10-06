Stagione finita per Sinner. “Ho bisogno di cure per il ginocchio”

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Stagione finta per Jannik Sinner. Lo ha annunciato lo stesso 25enne altoatesino su Instagram. “Ciao a tutti, volevo darvi un aggiornamento. Io insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di cure al ginocchio e questo vuole dire che la stagione 2026 è definitivamente finita. Gli ultimi due anni soprattutto nel finale di stagione alle Atp Finals di Torino mi hanno dato delle belle emozioni e quest’anno andrà diversamente. In questo momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto e speriamo di vederci il prima possibile in campo, Ciao, Ciao”.

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