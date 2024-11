“Squalificatela”: Mariavittoria Minghetti rischia grosso: cosa ha detto su Shaila Gatta

Mariavittoria Minghetti rischia di ricevere un durissimo provvedimento disciplinare al Grande Fratello per le gravi parole dette su Shaila.

Il primo provvedimento disciplinare dell’edizione del Grande Fratello attualmente in onda potrebbe avere come destinataria Mariavittoria Minghetti, medico estetico che, nell’ultima settimana, dopo il ritorno nella casa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sta tirando fuori un atteggiamento che sta spaccando il pubblico. Durissime e gravissime le parole che Mariavittoria sta dedicando a Shaila da circa una settimana e che non sono passate inosservate al popolo del web che chiede un intervento immediato del Grande Fratello.

Mariavittoria è tra le inquiline che ha reagito peggio non solo al ritorno in casa di Shaila e Lorenzo che hanno trascorso una settimana al Gran Hermano, ma soprattutto all‘inizio della loro storia d’amore. Pur non essendo coinvolta personalmente nella vicenda tra Lorenzo, Shaila e Javier Martines che Shaila ha allontanato quando si è resa conto di provare un forte sentimento per Spolverato, Mariavittoria è diventata la nemica numero uno in casa di Shaila e, di fronte alle forti parole utilizzare dalla Minghetti, il web non perdona chiedendo un provvedimento nei suoi confronti.

Mariavittoria Minghetti: le parole su Shaila per cui il web chiede la squalifica

Non sono semplici critiche quelle che Mariavittoria, a detta del web, avrebbe rivolto a Shaila Gatta. Oltre a parlare continuamente dell’ex velina e della sua scelta di cominciare una relazione con Lorenzo, la Minghetti si è lasciata andare a dichiarazioni forti che, pubblicate sul web, hanno provocato l’intervento di diversi utenti che chiedono un provvedimento nei suoi confronti nella puntata del reality show in onda lunedì 4 novembre.

“Prendi l’aceto e disinfetta tutto, c’è Shaila in sauna”, “Ciak si gira. Telecamere della piscina, puntate lì per favore”, “Domani non mangio ho il digiuno ad intermittenza e così magari mi evito la dose di cianuro che mi mette nel piatto”, “Può piangere quanto vuole, a noi interessa meno di zero”, sono le frasi incriminate.

di quanto facciano SCHIFO!!!!!#shailenzo — Lisa 🎷 (@la_pesantezza) November 1, 2024

Jess: domani cucina Shaila

Mavipera:io domani non mangio ho il digiuno ad intermittenza e così magari mi evito la dose di ***** che mi mette nel piatto

CURATI LA CATTIVERIA AMORE MIO CHE NON STAI FACENDO UNA BELLA FIGURA #IOSTOCONSHAILA #GrandeFratello #SHAILENZO pic.twitter.com/q1EyMCEL9S — ƎᒧƎИA (@Elenatamm) November 1, 2024

Quale sarà il destino di Mariavittoria? Riceverà davvero un provvedimento disciplinare o Alfonso Signorini si liminterà ad un richiamo ufficiale?