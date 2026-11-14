Sport, Savrayuk (legend Sport e Salute): ”Nuovo playground a Torino bellissimo, l’avessi avuto io da piccola…”

(Adnkronos) – “Siamo un gruppo di ex atleti, campioni di diverse discipline olimpiche, che hanno deciso di mettersi in gioco con Sport e Salute, entrando a far parte del Team Illumina – così Angelica Savrayuk, già nazionale e medagliata olimpica di ginnastica ritmica, presente all’inaugurazione a Torino del nuovo spazio di Sport e Salute promosso dal Ministro Abodi – Il nostro obiettivo è raccontare ai più giovani le esperienze che abbiamo vissuto, quanto lo sport sia stato importante per noi e quanto sia bello e divertente praticarlo, cercando di trasmettere anche a loro la nostra stessa passione. Questo spazio è bellissimo. Mi ricordo quando ero più piccolina e penso che, se avessi avuto a disposizione playground come questo, mi sarei divertita tantissimo insieme ai miei amici”.

“Certo, avendo praticato ginnastica ritmica, potrei dire che qui manca un tappeto, una pedana – scherza Angelica Savrayuk – Ma il mio è un sport che si pratica al chiuso; quindi, ben vengano queste discipline che si prestano a essere praticate all’aria aperta. Sono davvero molto contenta di essere qui perché credo che questa iniziativa sia importante sia per la città di Torino sia per il quartiere. È bello pensare che tanti bambini possano avere a disposizione uno spazio dove venire ogni giorno, quando vogliono, per praticare sport, divertirsi e stare insieme” conclude.

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