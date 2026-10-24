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Sport, Pozzi (ministero dello Sport): “”Creiamo strutture che aiutino i ragazzi a stare insieme””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
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“Abbiamo trovato le risorse per portare la luce, cioè quello che per noi è ‘Sport Illumina’, in tutta Italia – ha spiegato Mario Pozzi, capo della segreteria tecnica del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi presso lo spazio playground di Colle Oppio a Roma, in occasione della presentazione del docufilm ‘Lo Sport è Vita’ di Sport e Salute, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, sulla riqualificazione dello spazio nel parco sopra il Colosseo a Roma”. Attraverso questo progetto abbiamo finanziato cento playground come questi e, come ho sentito poco fa, noi creiamo le strutture e diamo la possibilità ai ragazzi di creare una comunità” conclude Pozzi.

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