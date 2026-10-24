Bancali usati e nuovi
Italia

Sport, Nepi Molineris (Sport e Salute): “”A Colle Oppio spazio riqualificato per far stare insieme i

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“A Colle Oppio spazio riqualificato per far stare insieme i giovani. Lo sport ha valore inclusivo, oggi viviamo giornate complicate dove vediamo giovani che hanno bisogno di farsi sentire. Spazi come questo possono dare un futuro ai ragazzi”. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della presentazione del documentario ‘Lo Sport è Vita’, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, sulla riqualificazione dello spazio playground nel parco sopra il Colosseo a Roma.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

PIASTRINO USA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE TORNA ALLA FAMIGLIA NEL TEXAS

2 Ottobre 2018

Musetti conquista un posto nelle semifinali all’Atp 250 di Hong Kong

9 Gennaio 2026

Ancora maltempo ma nel weekend arriva la prima ‘fiammata africana’ con oltre 30 gradi al Sud

6 Maggio 2026

Ddl M5S all’Ars: “Stop cellulari a bimbi”

20 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno