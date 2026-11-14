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Sport Illumina, Andrea Vavassori: “”Nuovo playground a Torino bellissimo progetto soprattutto per i

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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“È un bellissimo progetto che permetterà ai bambini di giocare e sfidarsi anche dopo la scuola – il tennista Andrea Vavassori, protagonista in questi giorni delle ATP Finals in doppio con Simone Bolelli, così commenta l’inaugurazione a Torino del nuovo playground di Sport Illumina – Ricordo quando lo facevo con i miei amici e le tante domeniche trascorse con mio padre sul campo di mio nonno Arduino, a Tetti Neirotti, a Rivoli. Da piccoli conta soprattutto divertirsi e coltivare una passione. Sono felice di poter ispirare le nuove generazioni”.

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