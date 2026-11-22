Sport e Salute, a Roma il Natale è sul ghiaccio: arrivano la pista di pattinaggio e il curling

(Adnkronos) –

Colle Oppio si prepara a regalare un Natale da sogno nel segno dello sport. Dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, sette giorni su sette, lo spazio Illumina si trasformerà in un grande palcoscenico degli sport invernali, con una spettacolare pista ovale di pattinaggio sul ghiaccio (22 x 17,5 metri) e una dedicata al curling (22,5 x 3 metri). Un vero e proprio Bianco Natale nel cuore della Capitale, dove bambini, ragazzi e famiglie potranno vivere gratuitamente l’emozione degli sport del ghiaccio in uno scenario unico.

Dal ghiaccio sintetico al ghiaccio vero. Da un’intuizione diventata un successo internazionale a una nuova, straordinaria sfida. E con una delle viste più belle del mondo a fare da cornice: il Colosseo. Due impianti, un’unica grande esperienza. Uno spettacolo nello spettacolo, con il Colosseo sullo sfondo e la possibilità di avvicinarsi a discipline affascinanti, scoprendole e praticandole senza barriere economiche. Perché la vera ambizione è questa: portare lo sport dove le persone vivono, renderlo accessibile a tutti e trasformarlo in un’occasione di incontro, divertimento e crescita.

L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 4 dicembre alle ore 16:30, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, dell’Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris, del Presidente della Federazione dello Sport del Ghiaccio, Thomas Rottensteiner, e di medagliati olimpici e ambassador. Colle Oppio, del resto, è già molto più di uno spazio sportivo. È il simbolo concreto di una trasformazione. Dove fino a pochi anni fa il degrado e lo spaccio rappresentavano una ferita aperta per il quartiere, oggi c’è un hub dello sport, della socialità e della partecipazione, aperto a tutti e pensato per tutti.

“Colle Oppio è l’esempio della nostra azione: ridare alla città spazi pubblici attraverso lo sport, farne luoghi vivi, aperti a tutti, dove ci si incontra. Con queste due piste non aggiungiamo solo due impianti. Diamo a bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di provare e praticare gratis sport diversi, in un posto bellissimo. Lo sport è questo: movimento, ma anche inclusione, benessere e rigenerazione urbana. Un luogo torna a vivere davvero quando la gente lo frequenta, lo condivide e lo sente suo”, dichiara il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

Un luogo che ha già saputo reinventarsi attraverso un campo da basket, con materiali ispirati al modello del Madison Square Garden, e una pista di skateboarding che da anni ospita una tappa iconica del circuito World Skate. E che ora aggiunge una nuova, spettacolare dimensione alla propria identità. Un vero hub dello sport di tutti, che Sport e Salute, grazie anche alla fiducia del Parco Archeologico del Colosseo, del Comune di Roma e della Soprintendenza Capitolina fa vivere ogni giorno, lasciando un’eredità sociale e culturale permanente nel territorio.

È questa la forza del progetto di Sport Illumina: non limitarsi a costruire impianti a cielo aperto, ma accendere nuovi luoghi, restituire spazi alle comunità, creare opportunità e portare lo sport anche dove prima sembrava impossibile. Dallo skate al basket, dal curling al pattinaggio, ogni disciplina diventa un’occasione per coinvolgere nuove generazioni e far scoprire il piacere di muoversi insieme.

Tutte le iniziative saranno completamente gratuite. Nessun biglietto, nessuna barriera: soltanto la voglia di pattinare, giocare, imparare, divertirsi e sognare. L’obiettivo è importante: offrire a ogni bambino e a ogni ragazzo la possibilità di vivere esperienze che possono lasciare il segno. A Colle Oppio il Natale è pronto ad accendersi sul ghiaccio, ma la luce più importante è quella di uno sport che restituisce bellezza, opportunità e futuro.

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