Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Speleologo bloccato in una grotta nel Nuorese, proseguono operazioni di salvataggio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono proseguite per tutta la notte, e sono tuttora in corso, le operazioni dei Vigili del Fuoco iniziate domenica pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorroppeddu, in comune di Urzulei, in provincia Ogliastra (Nuoro).  

L’uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l’allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. In prossimità dell’imbocco della cavità è stato allestito un Posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, coordinato dal comandante dei Vigili del fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, con 30 uomini specializzati Usar-M, Saf e Tas, Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e diverse unità della Protezione civile di Dorgali e il 118.  

Le operazioni sono tuttora in corso e risultano particolarmente complesse a causa del materiale lapideo che ostruisce l’ingresso della cavità e della friabilità della roccia, condizioni che rendono necessario procedere con la massima cautela. Ieri sera sono arrivati sul posto 16 unità Usar Medium, specializzate in questo tipo di salvataggi, elitrasportate sul posto dall’Aeronautica Militare di Decimomannu (Ca).  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Navalny, Orsini: “Nessuna prova che dietro ci sia Putin”

22 Febbraio 2024

Allegri “Nkunku recuperato, Modric in panchina, nostro obiettivo tre la prime 4”

10 Gennaio 2026

Niente ricorso in Cassazione per tabaccaio condannato per aver ucciso ladro, definitiva condanna a 1 anno e 8 mesi

22 Luglio 2026

Ora solare 2026, quando cambia e perché per gli esperti dovrebbe esserci tutto l’anno

7 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno