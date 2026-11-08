Specializzazione mediche, la decisione del Consiglio di Stato stravolge le graduatorie

(Adnkronos) – Una ordinanza del Consiglio di Stato potrebbe stravolgere l’esito dell’ultimo concorso e le graduatorie per le specializzazioni mediche. Ribaltando una precedente decisione del Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto i ricorsi di 27 candidati al concorso nazionale per le Scuole di Specializzazione Medica che si è tenuto lo scorso luglio e a cui hanno partecipato oltre 17mila persone.

All’origine del ricorso, presentato dall’avvocato Antonio De Angelis, una risposta contestata da 27 candidati e ritenuta invece corretta dal ministero. “I 27 giovani medici ora dovranno avere 1,25 punti in più e questo ovviamente andrà a incidere su tutta la graduatoria – spiega all’Adnkronos l’avvocato De Angelis – Adesso il ministero dovrà tornare sui suoi passi. Noi avevamo presentato istanze per far capire che c’era un errore ed evitare questa situazione che potrebbe mettere in difficoltà tanti ragazzi. Ma le conseguenze sono queste” conclude.

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