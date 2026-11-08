Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Specializzazione mediche, la decisione del Consiglio di Stato stravolge le graduatorie

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una ordinanza del Consiglio di Stato potrebbe stravolgere l’esito dell’ultimo concorso e le graduatorie per le specializzazioni mediche. Ribaltando una precedente decisione del Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto i ricorsi di 27 candidati al concorso nazionale per le Scuole di Specializzazione Medica che si è tenuto lo scorso luglio e a cui hanno partecipato oltre 17mila persone.  

 

All’origine del ricorso, presentato dall’avvocato Antonio De Angelis, una risposta contestata da 27 candidati e ritenuta invece corretta dal ministero. “I 27 giovani medici ora dovranno avere 1,25 punti in più e questo ovviamente andrà a incidere su tutta la graduatoria – spiega all’Adnkronos l’avvocato De Angelis – Adesso il ministero dovrà tornare sui suoi passi. Noi avevamo presentato istanze per far capire che c’era un errore ed evitare questa situazione che potrebbe mettere in difficoltà tanti ragazzi. Ma le conseguenze sono queste” conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Marina di Ardea, discarica a cielo aperto: la denuncia delle Guardie Ambientali

25 Agosto 2017

Juve-Napoli 1-0, gol di Gatti e Allegri è primo

8 Dicembre 2023

Wimbledon, oggi Djokovic-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

1 Luglio 2026

Gasperini “Champions difficile ma fattibile e il club non l’ha chiesta”

9 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno