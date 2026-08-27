Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Spari contro vetrina Lazio Store a Ostia, indagini in corso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Poco prima delle 12.30, a Ostia, al civico 72 di via Carlo Bosio, una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco contro un vetro del negozio Lazio Store
oggi, giovedì 27 agosto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnico scientifici e indagano sull’accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, il 18 e 19 maggio la seconda riunione degli alti funzionari Apec 2026

14 Maggio 2026

Beconi (Camipy): “Paraguay è la porta d’ingresso per l’America del Sud”

15 Giugno 2026

Farmaci anti-diabete dimagranti modificano olfatto e gusto, lo studio

26 Giugno 2026

Scadenze fisco e tasse, oggi ultimo giorno per versare Imu e rottamazione quater

18 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno