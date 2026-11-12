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Sparatoria nel centro di Washington, 4 persone colpite: “Allarme non rientrato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono rimaste colpite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Washington, nel quartiere di Logan Circle. Lo rende noto la polizia che sottolinea come l’allarme non sia rientrato, parlando di un “active shooter”, cioè di una persona armata ancora in circolazione nella zona. Secondo fonti citate dalla Cnn, la sparatoria è avvenuta in una palestra e la polizia ha chiesto al pubblico di evitare la zona circostante.  

Brooke Pinto, del consiglio cittadino, ha confermato su X che la sparatoria è avvenuta all’interno del Vida Fitness, un’elegante palestra popolare nella comunità gay della capitale. “Non andate in questa zona, la polizia sta cercando un sospetto”, conclude il post. Nello stesso isolato ci sono diverse abitazioni private, una chiesa e un supermercato. La Guardia Nazionale sta collaborando con la polizia, aiutando chiudere l’area interessata. 

 

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