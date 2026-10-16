Sparatoria a scuola, uccisi tre bambini e un adulto in Oregon

Tre bambini e un adulto sono rimasti uccisi nella sparatoria, avvenuta nella scuola elementare a Bend in Oregon. Lo riferiscono fonti delle forze dell’ordine riportate dalla Cnn. Secondo la polizia, al momento dell’arrivo degli agenti sul posto, l’autore della sparatoria, un ragazzo di 16 anni, era già stato colpito a morte all’interno dell’edificio scolastico. 🆕Segui il canale Youtube dell’Adnkronos per non perderti altre video notizie