Spara, si barrica in casa, poi si arrende: arrestato anziano a Brescia – Video

(Adnkronos) – Ha esploso alcuni colpi di fucile, poi si è barricato in casa per tutta la notte, fino a quando i carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato. E' accaduto ieri sera a Gavardo, nel bresciano. Dopo una trattiva che si è protratta per tutta la notte, l'anziano si è arreso. Il negoziatore del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia ha convinto l'uomo ad aprire la porta per avere un contatto più ravvicinato. All'apertura della porta, con le opportune condizioni di sicurezza, i militari delle Aliquote di Primo Intervento di Brescia, che erano schierati attorno all'abitazione, lo hanno bloccato e immobilizzato. I militari della Compagnia di Salò hanno poi perquisito la casa rinvenendo e sequestrando le armi e le munizioni che l'uomo deteneva legalmente e con le quali aveva esploso diversi colpi nel corso della serata di ieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

