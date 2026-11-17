Spagna aumenta salario minimo del 5,3% e alza gli stipendi pubblici

(Adnkronos) – In Spagna il governo ha approvato un aumento del 5,3% del salario minimo e un aumento del 4,5% degli stipendi dei dipendenti pubblici per il 2027. Il primo provvedimento, approvato in una seduta del Consiglio dei ministri, non richiede un passaggio in Parlamento, mentre il secondo deve essere ratificato dalla Commissione permanente.

Da gennaio 2027, quindi, il salario minimo aumenterà di 65 euro, raggiungendo quota 1.286. Dal 2018, anno in cui Pedro Sanchez è diventato premier, il salario minimo è aumentato del 74%, partendo da 736 euro lordi in 14 rate. Nello stesso periodo, i prezzi sono aumentati di circa il 28%, il che implica un incremento del potere d’acquisto del salario minimo di oltre 40 punti percentuali, come spiega El Pais. Secondo stime ufficiali, circa 2,5 milioni di persone percepiscono il salario minimo in Spagna.

“L’aumento sistematico del salario minimo in Spagna è una storia di successo per il nostro Paese. E’ valsa la pena andare contro l’ortodossia economica che sosteneva che avremmo rovinato l’economia spagnola”, ha dichiarato la ministra del Lavoro Yolanda Diaz in conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei Ministri.

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