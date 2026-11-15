Space X fa la storia, recupera per la prima volta una Starship di ritorno dall’orbita

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SpaceX ha recuperato per la prima volta il secondo stadio del suo mega-razzo Starship: dopo oltre 22 ore di volo, lo stadio superiore del razzo ha fatto ritorno, come previsto, alla base spaziale dell’azienda in Texas. Il successo dell’operazione è stato accolto da un lungo applauso dei numerosi dipendenti del colosso spaziale americano, riunitisi per l’occasione. Il recupero rappresenta un progresso notevole nello sviluppo di questo razzo, il più grande e potente mai costruito, concepito per missioni verso la Luna e Marte, e anche per il trasporto di data center nello spazio.

“Era il Santo Graal del volo spaziale: precipitare attraverso il fuoco per poi essere afferrati al volo da una struttura d’acciaio. Abbiamo catturato una Starship e ora tutto cambia”, ha dichiarato il portavoce di SpaceX, Dan Huot. Si è trattato del quindicesimo volo di prova del sistema di razzi più grande e potente al mondo. In questa occasione, la navicella Starship – che dà il nome all’intero sistema – ha compiuto 14 orbite attorno alla Terra e, nel corso del suo viaggio durato 22 ore, ha rilasciato 26 satelliti per la costellazione Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Finora SpaceX era riuscita a recuperare i booster (i propulsori del primo stadio) in tre occasioni. Tuttavia, la cattura della Starship è stata un’operazione straordinariamente complessa, dato che la navicella rientrava a una velocità molto più elevata e da un’altitudine decisamente superiore rispetto ai booster.

La traiettoria di rientro è stata pianificata meticolosamente dagli ingegneri. “Per tornare sulla costa orientale del Texas, è necessario sorvolare l’intero continente. Di conseguenza, il percorso attraversa inevitabilmente zone abitate; per questo abbiamo dedicato molto tempo a individuare la modalità più sicura per effettuare tale manovra”, ha spiegato Lars Blackmore, ingegnere senior di SpaceX.

La Starship ha sorvolato aree desertiche scarsamente popolate, ha evitato i centri abitati e, nella fase finale, ha eseguito una sorta di ampia manovra a parabola, aggirando le città della Rio Grande Valley, in Texas, per poi avvicinarsi al sito di atterraggio provenendo da est. Alcune versioni della Starship sono progettate per il lancio in orbita di satelliti per le telecomunicazioni e data center, mentre altre saranno destinate al trasporto di persone verso la Luna e Marte. La Nasa prevede di utilizzare la Starship come modulo di allunaggio nell’ambito della missione Artemis. Venerdì, l’amministratore Jared Isaacman si è congratulato con SpaceX per “un altro lancio spettacolare”, senza però fare riferimento alle difficoltà riscontrate con il booster.

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