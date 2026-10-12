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Sostenibilità: Ricchiuti (RaiNews24), ‘la natura non è distante da noi, la parola essenziale è

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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“Occorre garantire armonia tra le città che abitiamo e il verde, che non deve essere soltanto accessorio ma parte integrante degli spazi abitabili, a partire dai balconi che possono diventare piccoli ecosistemi di biodiversità”. Lo ha detto Rossella Ricchiuti, giornalista di RaiNews24 e vincitrice nella categoria “audiovisivo”, alla consegna, avvenuta alla XIV edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, del Premio Fenice CONAI che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha istituito pensando alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, ambiente e riciclo, giunto alla V edizione.

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