Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sostenibilità, Pella (Anci): “Sindaci devono osare per far entrare mobilità sostenibile in agenda politica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “I sindaci devono osare per fare sì che i temi legati alla mobilità sostenibile entrino nell’agenda politica; dobbiamo portarli all’attenzione dei governi nazionali e in un contesto europeo. Sicuramente è importante dare una mobilità sostenibile alle città garantendo piste ciclabili e sicurezza. Dobbiamo evitare che dalle aree interne dalle aree interne ci si sposti verso i grandi centri”. A dirlo Roberto Pella, vicepresidente Anci, intervenendo alla presentazione della decima edizione del premio Urban Award dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana. 

“Urban Award – spiega – dà un contributo eccellente alla mobilità sostenibile dimostrato con dieci anni di attività di innovazione e con il coinvolgimento dei territori. I sindaci, infatti, sono il baluardo delle politiche attive che noi sindaci dobbiamo usare per costruire città sempre più vivibili a dimensione d’uomo, vicini ai cittadini e che consentano di camminare e di andare in bicicletta, di essere sicuri e soprattutto di fare attività fisica, perché l’attività fisica significa abbattere quelli che sono i costi energetici, la qualità di vita e la qualità dell’ambiente, ma soprattutto anche abbattere le malattie non trasmissibili come l’obesità e il diabete”.  

 

 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

D4vd arrestato, cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez

17 Aprile 2026
Paolo Fresu

Paolo Fresu porta “kind of Miles” in Emilia per raccontare Miles Davis tra musica e teatro

19 Gennaio 2026

Top Volley Latina,  seconda vittoria consecutiva:  3-1  contro l’Emma Villas Siena 

1 Novembre 2018

Arpa Lazio, Balneazione 2018: Anzio top, Ardea e Fiumicino flop

17 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno