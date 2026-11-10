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Sostenibilità, online il secondo episodio del podcast “Energia in Evoluzione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) – È online il secondo episodio di “Energia in Evoluzione”, il podcast realizzato da Eni in collaborazione con Adnkronos. Nell’episodio numero due della serie, dal titolo “Integrare la sostenibilità nella strategia industriale”, parliamo di sostenibilità e di come integrarla nella strategia industriale. In particolare, approfondiremo le tematiche del report volontario “Eni For”, uno strumento di dialogo che permette di creare un punto di incontro tra l’azienda e i suoi stakeholder. 

Gli ospiti di Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos di questo episodio sono Alessio Pagnotta, manager del dipartimento di Sviluppo Sostenibile di Eni, e Barbara Mineo, Responsabile Local Development & Cooperation di Eni. 

 

“Energia in Evoluzione” è un progetto Eni e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su https://podcast.adnkronos.com/ e eni.com 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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