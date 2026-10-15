Bancali usati e nuovi
Italia

Sostenibilità, le sfide della transizione green e la strategia del governo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

Per il format Adnkronos Q&A, la quarta edizione dell’evento dedicato allo sviluppo sostenibile dal titolo “Sostenibilità, le nuove parole chiave”. Ad aprire il confronto istituzionale le parole di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha parlato delle strategie del governo e le sfide della transizione green. A seguire il panel dedicato al tema dello Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030, che tra le voci principali ha visto quelle di Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tornano i Taxi 109. Sabato 18 luglio esce “A Porto d’Anzio c’è il Sole”

17 Luglio 2020
rialzo del fatturato industriale

Sciopero Aerei: Codacons presenta istanza di precettazione dei lavoratori

14 Luglio 2022

ULTIMORA – AGGIORNAMENTO NUOVO PREOCCUPANTE ROGO A TOR DE CENCI SPINACETO, DEPOSITO CASSONETTI AMA . FOTOGRAFATO DALLA PONTINA.

20 Giugno 2017
Rolex

Mito e Realtà: Tutta la Verità sui Rolex “Assemblati”

29 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno