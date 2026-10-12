Sostenibilità, ‘le nuove parole chiave’: torna l’appuntamento con Adnkronos Q&A

(Adnkronos) – Parlare di sviluppo sostenibile significa oggi interrogarsi su come costruire un futuro capace di migliorare il presente, con soluzioni che possano durare nel tempo. Cambiano le priorità, il contesto e il linguaggio della sostenibilità, ma restano gli obiettivi da raggiungere. È da questa prospettiva che giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 9.30, Adnkronos organizzerà la quarta edizione del format Adnkronos Q&A dedicato allo sviluppo sostenibile, dal titolo ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’.

L’evento, aperto dal direttore di Adnkronos Davide Desario, presenterà in anteprima i risultati della rilevazione ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, realizzata da Adnkronos tra il 16 settembre e l’8 ottobre sull’utenza di Adnkronos, con il coinvolgimento di circa 2.600 rispondenti raggiunti attraverso il sito e i canali social. Sei domande per misurare come cambia la percezione della sostenibilità: dal giudizio sul Green Deal europeo e sull’impatto della transizione green su economia e competitività, all’apertura verso la mobilità elettrica tra convenienza e infrastrutture di ricarica, fino al nodo della comunicazione d’impresa. Quanto le aziende sappiano raccontare la sostenibilità, quanto il rischio di greenwashing orienti le scelte d’acquisto e quali elementi rendano davvero credibile chi ne parla sono i temi su cui la rilevazione offrirà indicazioni, che alimenteranno il confronto con gli ospiti istituzionali e con i protagonisti dei due panel.

Il confronto istituzionale si aprirà con l’intervento di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy che condividerà le strategie del governo. Il tema dello Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 prevede l’intervento di Nicola Dell’Acqua, presidente Arera; Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra, Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS; Carlo Corazza, direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Emma Pavanelli, deputata M5S e Luca Squeri, Deputato FI.

I lavori saranno moderati dai vicedirettori di Adnkronos Fabio Insenga e Giorgio Rutelli e si articoleranno in due panel. Nel primo, sul tema ‘Decarbonizzazione, economia circolare e territorio’, si parlerà di strategie per ridurre le emissioni, per privilegiare gli sviluppi bio e proteggere le risorse naturali, con focus sulla creazione di valore a lungo termine contro la cultura dell’usa e getta. Ne discuteranno: Matteo Cimenti, presidente Federchimica-Assogasliquidi; Marco Casini, segretario generale Aubac; Carmine Pagnozzi, direttore generale Consorzio Biorepack; Giuseppe Pasceri, Ceo di Subito; e Carlo Nicolais, Institutional Relations, Communication &Sustainability vice president Maire Group.

Nel secondo, dal titolo ‘Il valore concreto della sostenibilità’, mobilità, salute e prodotti di largo consumo saranno al centro del confronto su come passare dagli slogan ai dati, superando la retorica per concentrarsi su metriche solide, trasparenza e misurazione dei risultati. Al panel parteciperanno: Isabella Roth, Associate Director External Communication & Sustainability Novo Italia; Alessandro Floria, direttore Marketing e Comunicazione Arval Italia; Andrea Boldrin, Sustainability Project Manager & Waste/Epr Manager Decathlon; Giuseppe Sirianni, Chief Technology Innovation Officier Fater; Alessia Bonifazi, direttrice Corporate Affair Lidl; Fabiana Marchini, Head Sustainability & Corporate Affairs Sanpellegrino e Lavinia Lenti, Head of Sustainability Sace.

Al termine dei lavori è previsto un networking lunch. Adnkronos Q&A è il format di approfondimento di Adnkronos dedicato ai grandi temi di interesse per il Paese. Gli appuntamenti rappresentano uno spazio di confronto tra istituzioni, mondo economico, imprese ed esperti, con dati, analisi e testimonianze per approfondire le trasformazioni in corso e mettere a confronto prospettive e strategie.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)