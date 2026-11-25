MILANO (ITALPRESS) – In un contesto segnato dalla pressione sul costo della vita, dalle tensioni geopolitiche, dalla crescente attenzione alla resilienza dei sistemi economici e dalla rapidità del cambiamento tecnologico, le imprese sono sottoposte a un giudizio più severo da parte dei cittadini. L’84% degli italiani considera importante che le grandi aziende agiscano responsabilmente sul piano ambientale, sociale e della governance, ma solo il 50% ne valuta positivamente i risultati (era il 58% nel 2025), giudicata sempre più rispetto a questioni molto concrete: sostenibilità dei costi, sicurezza e valore generato localmente. Il gap di credibilità sale così a 33 punti, rispetto ai 24 dello scorso anno. Un fenomeno che si inserisce in una tendenza globale: a livello internazionale, il giudizio sull’operato responsabile delle grandi imprese è sceso infatti dal 61% al 56%.

E’ quanto emerge dall’Impact Monitor 2026: Closing the Credibility Gap, l’indagine annuale di SEC Newgate sulle aspettative delle comunità nei confronti delle grandi organizzazioni. Giunto alla sesta edizione, lo studio ha coinvolto 20.473 persone in 20 Paesi e territori.

Il giudizio sulle aziende risente delle condizioni economiche e sociali in cui vivono le persone e dell’insoddisfazione legata al contesto del proprio Paese. E se a livello globale il 49% degli intervistati considera che il proprio Paese sia sulla strada giusta e il 51% su quella sbagliata, in Italia il quadro è più critico: solo il 32% ritiene che il Paese stia andando nella giusta direzione, in calo dal 36% del 2025. Le maggiori criticità riguardano le questioni che incidono direttamente sulla vita quotidiana: costo della vita, sanità, salari e condizioni di lavoro, sicurezza e occupazione. Il 77% giudica negativamente la gestione del costo della vita, il 71% quella di salari e condizioni di lavoro, il 70% quella della sanità, il 69% la sicurezza e il 64% le opportunità di lavoro. Inoltre, gli italiani sono più critici della media globale sulla gestione di tutti i temi analizzati, con gli scarti maggiori su sicurezza (+25 punti), sanità (+24) e salari e condizioni di lavoro (+23).

“In questo quadro, l’aspettativa verso la responsabilità di impresa si fa ancora più esigente – sottolinea Fiorenzo Tagliabue, Group CEO di SEC Newgate – Nei mercati oggetto della nostra indagine, otto persone su dieci continuano a ritenere importante una condotta responsabile. Ciò che è cambiato è la percezione di quanto le aziende siano all’altezza di questa aspettativa. Quest’anno le valutazioni sono peggiorate in tutti i settori analizzati, creando un divario di credibilità che le imprese non possono permettersi di ignorare. Il contesto in cui operano le imprese è diventato più difficile e gli stessi fenomeni che ne influenzano le decisioni – pressioni sul costo della vita, tensioni geopolitiche, polarizzazione politica, rapidità del cambiamento tecnologico – stanno ridefinendo i criteri con cui vengono giudicate. La responsabilità viene interpretata sempre più in termini di accessibilità economica, sicurezza e benefici per le comunità locali. Le imprese meglio attrezzate per affrontare i prossimi anni non saranno necessariamente quelle con la narrazione globale più ambiziosa. Saranno quelle capaci di mantenere chiara la propria ragion d’essere, riconoscendo al contempo che la credibilità va conquistata sempre più mercato per mercato, decisione per decisione e stakeholder per stakeholder. Il divario di credibilità può essere colmato, ma per farlo non basta comunicare meglio. Le imprese devono mettersi in ascolto prima, comprendere le società in cui operano e lasciare che quanto ascoltano orienti le loro decisioni”.

Uno dei segnali più netti riguarda infatti la distanza nella fiducia tra imprese locali e straniere. In Italia, il 70% dichiara di fidarsi delle aziende a proprietà italiana, contro appena il 39% di quelle a proprietà straniera, con un divario di 31 punti.

Il fenomeno è globale, ma in Italia risulta ancora più pronunciato: complessivamente il 76% degli intervistati si fida delle imprese nazionali, solo il 52% di quelle straniere (24 punti si scarto). Una sfida per le multinazionali la cui dimensione globale può rappresentare un vantaggio competitivo, ma non si traduce automaticamente in fiducia nei singoli mercati.

Anche le aspettative sul contributo all’economia locale sono particolarmente forti. L’81% degli italiani (vs il 62% a livello globale) preferisce che i beni siano prodotti nel Paese anche quando questo può significare prezzi più elevati. Inoltre, il 70% ritiene che le aziende debbano investire nelle comunità in cui operano anche quando questo può incidere sulla redditività ma il 50% giudica insufficiente quanto le grandi imprese fanno oggi per sostenerle. Alle aziende internazionali gli italiani chiedono perciò di rendere visibile il valore prodotto nel Paese in termini di occupazione, investimenti, capacità produttiva, filiera e contributo all’economia locale. E’ lo stesso imperativo che emerge a livello globale: il report individua nella visibilità del valore generato nei singoli mercati una priorità per le multinazionali.

Il valore locale si intreccia con una crescente richiesta di resilienza economica. Il 69% degli italiani ritiene insufficiente l’indipendenza energetica del Paese, contro il 45% a livello globale, mentre il 49% considera troppo limitata la produzione manifatturiera nazionale, rispetto al 44% globale. Simile la preoccupazione sulle risorse strategiche: il 67% ritiene il Paese eccessivamente dipendente per i minerali critici e il 65% per i semiconduttori.

In questo quadro, localizzazione e resilienza non rappresentano soltanto questioni industriali: entrano sempre più direttamente nella valutazione della responsabilità e della reputazione delle imprese.

Il sostegno alla transizione energetica resta significativo, ma si indebolisce con l’aumento delle pressioni sul costo della vita e delle preoccupazioni sulla sicurezza energetica. E’ una tendenza globale che in Italia emerge con particolare evidenza. Qui, infatti, il giudizio positivo sul passaggio alle rinnovabili scende dal 63% del 2025 al 55% a fronte di un calo globale dal 64% al 60%. Questo non significa però un arretramento della priorità ambientale. Il 64% degli italiani continua a privilegiare la riduzione delle emissioni rispetto al contenimento dei prezzi, rispetto al 55% globale. Ma aumentano le preoccupazioni sulle conseguenze della transizione: l’84% teme un aumento del costo dell’energia, l’80% la dipendenza dall’estero per tecnologie e materiali necessari alle rinnovabili e il 76% il rischio di carenze energetiche o blackout.

La richiesta che emerge è quindi più articolata di una contrapposizione tra sostenibilità e convenienza. Imprese e istituzioni sono chiamate a spiegare chi sosterrà i costi della transizione, chi ne riceverà i benefici e come saranno gestite equamente le conseguenze, mettendo insieme obiettivi climatici, accessibilità economica, affidabilità, sicurezza nazionale e competitività.

L’Impact Monitor evidenzia che resta elevata l’aspettativa di un coinvolgimento delle imprese sulle principali questioni ambientali, sociali e politiche, ma il modo più appropriato di intervenire varia sensibilmente tra mercati e circostanze.

Gli italiani chiedono alle aziende di assumersi maggiori responsabilità anche sui temi pubblici, ma non emerge un mandato generalizzato a prendere posizione. Il 52% ritiene, ad esempio, che le grandi imprese si espongano troppo poco pubblicamente su questioni ambientali. Allo stesso tempo, le persone tenderebbero a preferire un’interlocuzione riservata rispetto a una presa di posizione pubblica se le azioni del governo dovessero mettere a rischio le istituzioni democratiche. Infine, nelle controversie internazionali prevale la preferenza per la neutralità. Per le imprese quindi, non si tratta semplicemente di parlare di più, ma di capire quando intervenire, con quali modalità e quale grado di esposizione.

A livello globale, l’ottimismo prevale nettamente: il 50% considera positivamente la crescente diffusione dell’AI, contro il 22% che la valuta negativamente. Le differenze geografiche sono molto marcate, con giudizi positivi che raggiungono l’88% in Cina, il 76% in India e il 75% negli Emirati Arabi Uniti.

L’Italia assume una posizione più prudente: solo il 38% valuta positivamente la diffusione dell’intelligenza artificiale, mentre il 28% esprime un giudizio negativo. Alle aspettative sulle opportunità si accompagnano timori concreti. In Italia, il 59% teme maggiori rischi per privacy e dati personali, il 56% una più ampia diffusione di informazioni false o fuorvianti e il 54% una riduzione delle opportunità di lavoro. Per le imprese che introducono sistemi di AI, l’indicazione è quindi quella di partire dai benefici concreti per clienti, dipendenti e comunità e accompagnare l’innovazione con garanzie credibili su privacy, accuratezza, disinformazione e impatto sul lavoro.

Il messaggio conclusivo dell’Impact Monitor 2026 è netto: il gap di credibilità non può essere colmato soltanto attraverso la comunicazione. Le imprese devono ascoltare fin da subito le comunità e gli stakeholder, comprendere come aspettative e priorità cambino tra Paesi e pubblici diversi e utilizzare questi insight per orientare le decisioni più rilevanti.

Il report identifica sei priorità per le aziende: Sostituire formule e terminologie corporate con evidenze specifiche e verificabili dell’impatto generato; Comprendere quali stakeholder siano decisivi per gli obiettivi aziendali; Non presumere che vi sia consenso tra mercati diversi; Verificare, prima delle decisioni più controverse, chi ne sosterrà i costi e chi ne riceverà i benefici; Rendere visibili leadership locale, occupazione, fornitori, investimenti e contributo fiscale;

Definire criteri condivisi per decidere quando prendere posizione pubblicamente e quando privilegiare altre forme di interlocuzione.

Paola Ambrosino, Amministratore Delegato di SEC Newgate Italia, commenta: “Il tessuto imprenditoriale italiano, così vivace e diffuso, porta i cittadini a legare in modo profondo credibilità delle imprese e radicamento nel Paese, e quindi contributo allo sviluppo economico e generazione di valore per le comunità. Ma oggi occorre interpretare economia e valore in un orizzonte di aspettative sempre più complesso: transizione energetica sì, ma attenzione ai costi e alla sicurezza degli approvvigionamenti, apertura all’intelligenza artificiale, ma garanzie sul lavoro, sulla privacy e sulla qualità delle informazioni, e così via.

La possibilità di colmare il gap di credibilità e costruire un rapporto più solido con il Paese passa dalla capacità di dimostrare un impatto concreto su persone, economia e territori e questo impegna tanto le aziende italiane quanto le multinazionali nelle loro scelte industriali e di responsabilità sociale prima ancora che nella loro comunicazionè.

-foto ufficio stampa SEC Newgate –

(ITALPRESS).