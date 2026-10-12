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Sostenibilità e giovani firme: a Urbino consegnati i Premi Fenice Conai

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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Raccontare la transizione ecologica e l’economia circolare partendo dai fatti della quotidianità, in un momento storico segnato dalle sfide globali. È questo il filo conduttore della quinta edizione del Premio Fenice Conai, il riconoscimento dedicato ai giornalisti under 45 assegnato nell’ambito del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino. Tra i premiati di quest’anno, Antonio Piemontese per la carta stampata e Rossella Ricchiuti per l’audiovisivo.

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