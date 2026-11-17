Le condizioni per un Sistema di deposito cauzionale (Drs) efficace prevedono “soprattutto la capacità di intercettare le percentuali di bottiglie immesse sul mercato nella misura riferita al regolamento europeo, che ci porta a raccogliere almeno nove bottiglie su dieci a far data dal 1° gennaio 2029. Bisogna adeguare il Drs a quelle che sono le esigenze di un Paese dove il consumo di PET in bottiglie per bevande è tra i più importanti al mondo”. Sono le parole di Corrado Dentis, Presidente Coripet, in occasione del convegno nazionale organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma, ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con anche Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).