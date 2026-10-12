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Sostenibilità, Costarella (CONAI): ‘la raccolta differenziata ha valore ma va fatta bene’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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“Il gesto quotidiano che facciamo in casa ogni giorno ha un reale valore ambientale ed economico. L’Italia è un’eccellenza europea, ma oggi l’economia circolare subisce l’impatto di crisi esterne e caro energia: attraverso l’informazione culturale e trasparente vogliamo trasferire ai cittadini notizie chiare e puntuali”. Così Fabio Costarella, vicedirettore generale CONAI, intervenendo nel corso della consegna del Premio Fenice CONAI. Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha istituito l’onorificenza alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, ambiente e riciclo, giunto alla V edizione. Le premiazioni sono avvenute nel contesto della XIV edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino.

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