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Sostenibilità, Almaviva punta su robotica e tecnologie per la gestione dell’acqua

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Qui a Ecomondo siamo tornati con molto entusiasmo, con nuova strumentazione e anche tante soluzioni”.  

Fulvio Conti, responsabile della Business Unit Almaviva che si occupa dei mercati agricoltura, ambiente, acqua e space, presenta così le novità del gruppo alla manifestazione di Rimini. Tra le soluzioni tecnologiche un nuovo datalogger integrato nella piattaforma Smart Water Management System e l’evoluzione dei sistemi di gestione delle acque meteoriche per aiutare le città a prevenire gli allagamenti.  

Spazio anche ai robot quadrupedi, utilizzati per effettuare primi sopralluoghi in zone pericolose e restituire immagini tridimensionali alle control room, senza sostituire il lavoro delle squadre sul campo. Un’altra applicazione riguarda la ricerca delle perdite nelle reti idriche: “Abbiamo ridotto quella che è la zona di ricerca perdite del 70%, quindi ottimizziamo tutto quello che è il lavoro delle squadre”.  

Per Conti, tuttavia, il vero salto tecnologico non consiste soltanto nell’aggiungere nuovi sensori o satelliti, ma nell’integrare le tecnologie con le competenze specialistiche. “È questo connubio che ci aiuta a trovare le soluzioni”. Fondamentale anche un cambio di approccio: reti idriche e fognarie non devono più essere affrontate separatamente, ma attraverso una visione ecosistemica capace di prevenire e gestire le criticità. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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