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Sonia Bruganelli, ultimo appuntamento con ‘Come ti leggo’: tra gli ospiti, Paolo Bonolis

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, ultimo appuntamento con ‘Come ti leggo – Page à Vu’, il nuovo programma condotto da Sonia Bruganelli che questa settimana accoglie in studio due protagonisti speciali: Paolo Bonolis e Simona Ventura, al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali. 

L’ex coppia si ritrova così a condividere un salotto televisivo dimostrando, ancora una volta, la complicità mai esaurita e il rispetto reciproco nonostante il matrimonio sia finito. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati ufficialmente a giugno del 2023. I due stavano insieme da oltre vent’anni – sposati dal 2002 – e si erano conosciuti quando lei era molto giovane. 

 

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