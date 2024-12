Sonia Bruganelli lascia l’Italia dopo Ballando con le Stelle, la decisione repentina: alle polemiche ha risposto così

Sonia Bruganelli ha deciso di andare via, mentre continuano le polemiche e gli attacchi contro di lei, è arrivata la drastica decisione.

Sonia Bruganelli ha avuto una reazione inaspettata a tutto quello che sta accadendo, l’opinionista televisiva è stata al centro di diverse polemiche da quando ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle, ma è stata l’intervista a Belve che ha scatenato una vera bufera. Così lei ha deciso di lasciare l’Italia e allontanarsi da tutto e tutti, anche da Angelo Madonia.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha trovato un modo di rispondere alle polemiche senza alimentarne altre, dopo l’ultimo attacco di Selvaggia Lucarelli, è salita su un aereo ed è andata via.

Sonia Bruganelli, la decisione dopo Ballando con le Stelle

La Lucarelli dopo che è stata mandata in onda l’intervista di Sonia Bruganelli a Belve ha attaccato direttamente l’ex moglie di Paolo Bonolis, dicendo che praticamente è una “persona malvagia” e che dietro tutto questo perbenismo si celerebbe ben altro. Attacco cui la Bruganelli – al momento – non ha risposto.

Sonia Bruganelli, infatti, ha deciso di partire e godersi qualche giorno lontano dall’Italia, un viaggio in Londra in compagnia della figlia, per godersi la magia della città inglese nel periodo natalizio. Alle polemiche ha risposto andando via, probabilmente anche per evitare che ne nascessero altre. E’ ormai noto che la Lucarelli non perde occasione per attaccarla, è stato evidente nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle e così adesso forse ha scelto di non rispondere.

Con lei non c’è Angelo Madonia, che invece è rimasto in Italia. Intanto sulla coppia starebbero circolando voci che parlano di una rottura tra i due, indiscrezione che non ha trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati ne tantomeno smentite. C’è da dire che la Bruganelli è sempre stata molto vaga sul suo rapporto con il ballerino professionista, tempo fa a domanda diretta se ci fosse una relazione tra di loro, aveva risposto in modo ironico, senza dare una reale conferma.

Che stiano assieme è cosa nota, la stessa Lucarelli ha tirato in ballo la loro relazione più volte nei commenti a Ballando con le Stelle. Ad ogni modo l’ex moglie di Paolo Bonolis pare proprio che si sia voluta prendere una pausa da tutto e tutti, sempre qualche settimana fa aveva detto che l’esperienza a Ballando per lei era stata molto pesante, lasciando intendere come non le sia piaciuta molta.