Sonia Bruganelli esce allo scoperto e ammette cosa sta accadendo con Angelo Madonia: “Ogni riferimento a fatti…”

Sonia Bruganelli ha scelto di rompere il silenzio su Angelo Madonia e sulla loro relazione, dopo settimane arriva la verità.

Dopo che Angelo Madonia ha lasciato Ballando con le Stelle e successivamente la stessa sorte è toccata a Sonia Bruganelli, si era iniziato a vociferare che tra ballerino e opinionista televisiva ci fosse una crisi e che addirittura si fossero lasciati. Da parte dei diretti interessati non era arrivata alcuna comunicazione, l’ex moglie di Paolo Bonolis era volata a Londra con la figlia e dunque sono rimasti separati.

Soltanto adesso la Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio e parlare per la prima volta, scoprendo tutte le carte. Un gesto che nessuno si sarebbe aspettato e che invece è arrivato, spiazzando letteralmente tutti i suoi followers.

Sonia Bruganelli a ruota libera, la verità su Angelo Madonia

Sonia Bruganelli è molto attiva sui social network e proprio dopo che è andata in onda la semifinale di Ballando con le Stelle ha deciso di compiere un gesto molto chiaro nei confronti di Angelo Madonia, ha condiviso alcune parole che chiariscono quali sono i loro rapporti attuali.

L’ex moglie di Paolo Bonolis nelle sue storie Instagram ha pubblicato un virgolettato di Mariotto, che è stato fatto rientrare nella giuria di Ballando con le Stelle, dopo che nel corso dell’ultima puntata aveva lasciato la diretta senza una concreta motivazione, in cui parla di Angelo Madonia e di come lui l’avrebbe allontanato immediatamente. Il giudice ritiene che le regole vadano rispettate e il comportamento del ballerino professionista sarebbe stato scorretto.

Così Bruganelli, a quanto pare, ha deciso di prendere le parti di Angelo Madonia pubblicamente. Alle parole di Mariotto ha aggiunto questa frase: “Ogni riferimento a fatti e persone…“. Una frecciata in piena regola che sembra proprio voler sottolineare come il giurato non potrebbe parlare, addirittura c’è chi ha intravisto una sorta di riferimento a Selvaggia Lucarelli che si sarebbe lasciata andare a commenti spesso lontani dalla competizione di danza.

Ad ogni modo il gesto di Sonia Bruganelli chiarirebbe che lei e Angelo Madonia stanno ancora assieme, nessuna crisi o rottura, altrimenti non avrebbe preso le sue difese pubblicamente. Intanto l’ex moglie di Paolo Bonolis dalla Rai arriverà subito a Mediaset, pare che sarà ospite della puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 16 dicembre, da capire ancora in quale vesti.