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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. M5S su, Vannacci scende

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile, il Pd scende, il Movimento 5 Stelle cresce. Passo indietro per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Sono i dati del sondaggio Swg che oggi, lunedì 12 ottobre, evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane al 27,7% come una settimana fa. La formazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein cedono lo 0,3% e scendono al 20,4%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dal 12,6% al 12,7%. Frenata di Futuro Nazionale: il partito creato e guidato da Roberto Vannacci cede lo 0,2% e ora vale il 7,6%. Si avvicina Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e arriva al 7,3%. Verdi e Sinistra sono fermi al 6,6%, mentre la Lega di Matteo Salvini cresce dello 0,2% e si attesta al 5,4%. 

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva (2,3%), +Europa (1,7%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%). 

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