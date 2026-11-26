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Fratelli d’Italia primo partito e centrodestra vincente alle elezioni contro il centrosinistra: il risultato non cambia se a guidare il campo largo come candidato premier è Giuseppe Conte o Elly Schlein. E’ il quadro del sondaggio dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’, sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi, 26 novembre.

Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è al 28% nell’ipotesi in cui fosse Conte il leader della coalizione di centrosinistra e al 27,5% (-0,5%) in quella in cui fosse Schlein. Segue il Pd al 21% con Schlein candidata premier e al 18,9% (-2,1%) con Conte riferimento della coalizione.

Il Movimento 5 stelle, invece, si attesterebbe al 15,2% con Conte alla giuda del campo largo e scenderebbe al 11% (-4,2%) se fosse Schlein la leader. Forza Italia è al 7% in entrambi i casi. La Lega è al 6,7% con Schlein e al 6,5% con Conte leader. Futuro nazionale con Vannacci sarebbe al 5,8% con Schlein candidata e al 5% (-0,8%) con Conte, Alleanza verdi e sinistra è al 6% con Schlein e al 5,5%(-0,5%) con Conte.

Azione-Spazio pubblico di Carlo Calenda è al 3,7% con Conte e al 3,3% con Schlein (-0,5), Italia viva sarebbe al 2,7% con Schlein e al 2% con Conte leader(-0,7%). Noi moderati sarebbe all’1,7% in ogni caso. Progetto civico-Avanti Psi è all’1,2% con Schlein e all’1 % con Conte mentre l’Udc e Sud chiama Nord- Sindaci d’Italia (Cateno De Luca) sarebbero entrambi all’1,1% in ogni caso, così come +Europa, data all’1% in entrambi gli scenari.

Infine, il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin sarebbe allo 0,5% con Conte e allo 0,4% con Schlein, mentre la lista Più Uno di Ruffini e Gabrielli si attesterebbe allo 0,5% con Schlein e allo 0,3% con Conte.

In generale, il centrodestra è al 45,9% con Conte e al 45,5% con Schlein, mentre il campo largo sarebbe al 43,9% con Conte leader e al 43,4% con Schlein. La stima dell’affluenza è al 63% con Conte e al 61% con Schlein.

Un’incognita, al momento, è rappresentata da Alessandro Di Battista. Nell’ipotesi in cui scendesse in campo da sola, la lista Schierarsi dell’ex deputato M5S otterrebbe il 5% con Schlein e il 3,7% con Conte: il campo largo scenderebbe al 42% con Conte a al 40% con Schlein, mentre il centrodestra sarebbe in entrambi i casi al 45%. L’affluenza salirebbe al 65%.

Se la lista Schierarsi fosse ‘appoggiata’ anche da Beppe Grillo, questa otterrebbe il 7% con Schlein e il 6% con Conte candidato premier. In questo caso, il campo largo, sarebbe al 39,5% con Conte e al 38,5% con Schlein mentre il centrodestra sarebbe al 45,2% con Conte e al 44,5% con Schlein. L’affluenza, in questo caso, sarebbe al 66% con Conte e al 65% con Schlein.

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