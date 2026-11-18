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Fratelli d’Italia cala, Pd e M5S crescono. Il centrosinistra aumenta il vantaggio sul centrodestra, che avrebbe bisogno di Roberto Vannacci per vincere le elezioni. Sono i dati del sondaggio YouTrend per Sky Tg24 con le intenzioni di voto oggi, 18 novembre 2026. Fratelli d’Italia è sempre primo partito ma cede lo 0,2% e scende al 27,2%. Fdi, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vede ridotto il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che cresce dello 0,3% e arriva al 20,6%.

In ascesa anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,5% e ora vale il 13,7%. Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato da Vannacci, perde lo 0,6% e scivola al 6,6%, dove viene raggiunto da Forza Italia che guadagna lo 0,1%. Seguono Alleanza Verdi Sinistra al 6,4% (+0,1%), Lega al 5,3% (-0,2%), Azione al 3,3% (-0,3%) e Italia viva al 2,8% (-0,1%).

Cambiano gli equilibri tra le coalizioni. Il centrosinistra cresce dell’1,1% e arriva all’ipotetico 45%. Il centrodestra cede lo 0,3% e scende al 40,8%. Per vincere, la coalizione di governo secondo il sondaggio avrebbe bisogno di Vannacci: con Futuro Nazionale si arriva al 47,4%.

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