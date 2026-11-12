Solidarietà, Penny Italia: il 14 novembre torna la Colletta Alimentare

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Sabato 14 novembre tutti i punti vendita Penny Italia apriranno ancora una volta le proprie porte alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Ets, mettendo a disposizione la propria rete e invitando clienti e collaboratori a trasformare il gesto semplice della spesa quotidiana in un aiuto concreto per chi è in difficoltà.

Quella del 2026 sarà un’edizione particolarmente significativa: la Colletta Alimentare compie infatti 30 anni e coinvolgerà oltre 12mila supermercati in tutta Italia. Lo scorso anno sono state raccolte a livello nazionale 8.600 tonnellate di alimenti, grazie all’impegno di 163mila volontari e alla partecipazione di oltre 5 milioni di persone.

Durante la giornata, nei punti vendita Penny sarà possibile acquistare e donare alimenti non deperibili ai volontari presenti. Tra i prodotti indicati per questa edizione figurano olio, riso, legumi e verdure in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, prodotti per la colazione e la merenda. Gli alimenti raccolti saranno successivamente distribuiti attraverso la rete territoriale di Banco Alimentare alle organizzazioni che ogni giorno assistono persone e famiglie in difficoltà.

Per Penny la partecipazione alla Colletta Alimentare rappresenta la continuità di una collaborazione con Banco Alimentare che dura da oltre 15 anni. Un impegno che oggi trova una sintesi naturale nel percorso di sostenibilità #fatti di valore: un modo di intendere la responsabilità d’impresa che parte dai fatti e dalla capacità di produrre un impatto positivo là dove Penny opera ogni giorno.

“Ci piace pensare che il valore di un’impresa si misuri anche nella sua capacità di esserci, concretamente, quando serve. La Colletta Alimentare rappresenta perfettamente questo principio: mette insieme clienti, volontari, colleghi e punti vendita attraverso un gesto semplice, accessibile a tutti, ma capace di generare un impatto enorme. È esattamente questo lo spirito con cui intendiamo #fatti di valore: meno dichiarazioni, più azioni concrete per le persone e per i territori nei quali viviamo e lavoriamo ogni giorno”, dichiara Monica Dimaggio, Sustainability Manager Penny Italia.

Nell’anno del trentennale, la Fondazione Banco Alimentare ha scelto per la Colletta il messaggio ‘Gesti che costruiscono Pace’, sottolineando proprio il valore di quelle azioni quotidiane che, attraverso la condivisione e l’attenzione verso l’altro, possono contribuire a rafforzare una comunità.

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