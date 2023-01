Sociale, Bruognolo (Lega): Necessaria sinergia tra pubblica amministrazione e società civile per far fronte alle crescenti disuguaglianze

“La crisi pandemica ha lasciato dietro di sé un disagio socio-economico senza precedenti, oggi sono più che mai urgenti azioni e misure organiche che possano dare una risposta alle molteplici esigenze e sensibilità individuali. Da anni la tendenza è quella di una costante diminuzione degli investimenti pubblici in materia sociale, per questo oltre a dover invertire questo trend dovremo essere pronti ad ampliare l’orizzonte dell’intervento, affinché possano essere coperte maggiori quantità di casistiche e preservate più persone”, così in una nota Tony Bruognolo, candidato della Lega alle elezioni regionali del Lazio. “Ritengo dunque necessario – continua – attivare una cooperazione intersettoriale tra istituzioni, società civile, terzo settore ed imprese, al fine di intercettare fragilità sociali e nuovi bisogni, contribuendo ad avviare azioni condivise per sperimentare modalità e percorsi innovativi che possano combattere le profonde disuguaglianze nate in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo”. “La co-progettazione da attuare in base al principio di sussidiarietà tra Pubblica Amministrazione ed i soggetti del territorio per la realizzazione di attività ed interventi, porterà – conclude Bruognolo – ad importanti esperienze di costruzione sociale in risposta ai problemi delle comunità. Essenziale sarà ripensare il modo e gli strumenti stessi messi in atto nel nostro sistema, al fine di coinvolgere ciascuno nella vita sociale della comunità e non lasciare indietro più nessuno”.