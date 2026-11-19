(Adnkronos) – In collaborazione con Roborock

Il Black Friday diventa sempre più un’occasione per anticipare gli acquisti natalizi e scegliere regali destinati a migliorare la vita quotidiana. Secondo un’indagine Confcommercio-Format Research, circa il 70% degli intervistati ha utilizzato la settimana del Black Friday per iniziare a comprare i regali. Tra i prodotti più desiderati dagli italiani figurano anche i dispositivi per la smart home e la cura della casa, un settore in cui gli elettrodomestici intelligenti si stanno affermando come strumenti funzionali alle esigenze di tutti i giorni. Una tendenza confermata dal Rapporto Coop 2026, che segnala un aumento del 74% degli acquisti di robot aspirapolvere in Italia.

In questo scenario, Roborock, azienda specializzata nelle soluzioni di pulizia intelligente, propone una guida di sei dispositivi pensati per rispondere alle diverse necessità domestiche: dalla gestione dei peli degli animali alla pulizia dopo i pasti, fino alla possibilità di ridurre il tempo dedicato alle faccende quotidiane. Un’occasione per orientarsi tra le promozioni del Black Friday e individuare il regalo più adatto, anche considerando che, secondo l’European Holiday Outlook 2025 di Deloitte, il 38% degli italiani dichiara di essere stressato dagli acquisti natalizi.

Per chi vive con cani e gatti, la gestione quotidiana della casa richiede attenzioni particolari tra peli, impronte e residui lasciati dagli animali. In questo caso, Roborock Saros 20 Neo offre una soluzione che combina aspirazione e lavaggio con funzioni specifiche per chi ha animali domestici. Il dispositivo riconosce cani e gatti, mette in pausa la spazzola principale quando si avvicina a loro e modifica il percorso per evitare di spaventarli. Tra le funzionalità anche la possibilità di scattare fotografie, localizzare gli animali attraverso la mappa dell’applicazione e osservarli da remoto tramite videochiamata.

Per le famiglie con bambini piccoli, invece, il problema è spesso rappresentato da pavimenti messi alla prova da pappe, merende, giochi e macchie. Roborock F25 Steam combina aspirazione e lavaggio e integra la tecnologia VaporFlow™, che eroga vapore continuo fino a 180 gradi in soli 60 secondi per sciogliere lo sporco più ostinato senza utilizzare sostanze chimiche. Il design reclinabile a 180 gradi FlatReach® 2.0, con un profilo di appena 12,5 centimetri, consente inoltre di raggiungere gli spazi sotto letti e mobili, mantenendo la potenza di aspirazione.

Per chi ha un’agenda fitta di impegni e vuole recuperare tempo da dedicare al lavoro, alla famiglia o al tempo libero, Roborock Qrevo Curv 2 Flow punta sull’autonomia. Il sistema SpiraFlow™ mantiene il rullo costantemente pulito durante il lavaggio, mentre la potenza di aspirazione HyperForce raggiunge i 20.000 Pa. La stazione multifunzionale gestisce diverse operazioni di manutenzione, tra cui il lavaggio e l’asciugatura del rullo e lo svuotamento automatico della polvere, riducendo gli interventi necessari da parte dell’utente.

Anche un trasloco o l’inizio di una convivenza possono rappresentare l’occasione per introdurre nuove abitudini domestiche. Per chi vuole avvicinarsi alla pulizia intelligente, Roborock Qrevo S Pro propone una soluzione accessibile, con una potenza di aspirazione di 18.500 Pa, doppi panni rotanti e sistema di rilevamento degli ostacoli. La stazione multifunzionale assicura inoltre l’autopulizia dei panni, l’asciugatura ad aria calda e lo svuotamento automatico della polvere.

Per chi desidera invece investire in una soluzione tecnologicamente più avanzata, il modello Roborock Saros 20 Flow Complete rappresenta una proposta di fascia alta. Il dispositivo dispone di un motore HyperForce da 36.000 Pa, del sistema di pulizia pressurizzata SpiraFlow™ 2.0 e di un design ultrasottile di 8,98 centimetri. La tecnologia AdaptiLift® Traverse 3.0 è progettata per consentire il superamento di soglie doppie fino a 8,8 centimetri, mentre la stazione RockDock® automatizza le principali operazioni di manutenzione.

Infine, per chi ama ricevere amici e parenti e desidera una casa sempre pronta ad accogliere gli ospiti, Roborock Qrevo Edge 2 SET combina una potenza di aspirazione di 25.000 Pa con un sistema doppio anti-groviglio, pensato per raccogliere polvere, sporco e capelli. Il sistema di lavaggio migliorato, dotato di doppia certificazione per la rimozione dei batteri, contribuisce a ottenere pavimenti più igienizzati e a ridurre gli aloni. Il design ultrasottile, con un’altezza di appena 7,98 centimetri, permette di raggiungere anche gli spazi sotto i mobili, mentre il riconoscimento intelligente di oltre 280 tipologie di oggetti consente al robot di muoversi autonomamente evitando gli ostacoli.

Le promozioni Roborock dedicate al Black Friday sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda: https://it.roborock.com/pages/roborock-deals.

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