(Adnkronos) – “La promessa che vogliamo mantenere è semplice da esprimere, ma impegnativa da realizzare: fare in modo che nessuna persona con Sla debba affrontare da sola difficoltà che la società ha il dovere di risolvere. Non possiamo promettere ciò che oggi la scienza non è ancora in grado di offrire: sarebbe ingiusto e irresponsabile. Possiamo però impegnarci affinché ogni progresso della ricerca, ogni diritto conquistato e ogni risorsa disponibile si traducano in opportunità concrete per le persone”. Lo ha dichiarato Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla, intervenendo a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

“Questo significa fare in modo che le famiglie non debbano spendere tutte le proprie energie per ottenere ciò che spetta loro, che le istituzioni rispettino i tempi imposti dalla malattia e che la qualità dell’assistenza sia garantita allo stesso modo, indipendentemente dal luogo in cui si vive. Significa anche avere il coraggio di dire la verità, persino quando è difficile. Aisla ha il compito di continuare a lavorare, con umiltà e determinazione, affinché ogni persona possa mantenere la propria libertà, compiere le proprie scelte e vivere con piena dignità. Perché il valore di una promessa non si misura nell’emozione con cui viene pronunciata, ma nell’impegno con cui viene mantenuta ogni giorno”, ha concluso Massimelli.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)