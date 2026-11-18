(Adnkronos) – “Quello dei Centri Tobia è ormai un progetto concreto, presente nella rete ospedaliera pubblica del Lazio. Si tratta di strutture pensate per rendere più accessibili le cure alle persone con disabilità complesse, attraverso ambienti accoglienti, diversi da quelli ospedalieri tradizionali, che permettano ai pazienti di sentirsi a proprio agio e affrontare le visite con maggiore serenità. I centri sono gestiti da équipe multiprofessionali e multidisciplinari, composte da medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e altri professionisti, adeguatamente formati per accogliere e assistere queste persone. Abbiamo inoltre avviato importanti percorsi di formazione per il personale sanitario”. Lo ha dichiarato Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale, servizi alla persona, disabilità e Terzo settore della Regione Lazio, intervenendo a ‘La Promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

“La prevenzione è fondamentale per tutti – ha aggiunto Maselli – ma lo è ancora di più per chi vive una condizione di fragilità o una disabilità grave o gravissima. Per queste persone, infatti, anche effettuare una semplice visita specialistica può diventare complicato. Con i Centri Tobia abbiamo creato un percorso assistenziale adeguato, non una corsia preferenziale, ma un sistema più semplice e rapido per garantire prevenzione, visite specialistiche e tutta l’assistenza necessaria. Prima di istituire questi centri, ho portato in Giunta una delibera che ha definito sia le linee guida sia una cabina di regia. Oggi nel Lazio sono attivi 26 Centri Tobia, organizzati secondo gli stessi standard: questo significa che tutti gli operatori della sanità e dei servizi sociosanitari regionali seguono procedure comuni e garantiscono lo stesso tipo di assistenza, senza differenze tra una struttura e l’altra”. “La cabina di regia, che presiedo in qualità di assessore, ha il compito di monitorare il funzionamento di questa rete e accompagnarne il miglioramento continuo. Abbiamo costruito un sistema importante, che vogliamo rendere sempre più efficace e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie” ha poi concluso.

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