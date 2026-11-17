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Portare il confronto scientifico fuori dai laboratori, renderlo comprensibile e accessibile, senza alimentare illusioni e senza rinunciare alla speranza. È l’obiettivo dell’evento nazionale ‘La Promessa – Per la ricerca sulla Sla’, promosso dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) in programma a Roma, mercoledì 18 novembre, dalle 19 alle 22, a Palazzo dell’Informazione, e trasmesso in diretta streaming sui canali Aisla e Adnkronos, media partner.

La maratona live in cui musica, spettacolo e testimonianze di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla malattia, vede la partecipazione di ricercatori, clinici, persone con Sla, famiglie e protagonisti del mondo culturale e sociale. Tra i momenti più attesi, il confronto sulla medicina di precisione e sulla collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti, nata anche dalla domanda di una famiglia italiana, quella di Matteo Materazzi e Maura Soldati. In anteprima, un contributo di Neil Shneider, direttore dell’Eleanorand Lou Gehrig Als Center della Columbia University di New York, introdurrà il pubblico alle prospettive della ricerca su terapie mirate per specifiche forme genetiche di Sla. Insieme ai ricercatori americani, interverranno i clinici italiani impegnati nel percorso di collaborazione internazionale. Il confronto, condotto da Fabio Insenga, vicedirettore di Adnkronos, darà voce agli interrogativi più sentiti dalle persone con Sla e dai loro familiari. Chi desidera contribuire potrà inviare le proprie domande attraverso la pagina Facebook ufficiale di Aisla, nei commenti al post dedicato, oppure partecipare all’evento in presenza, previa registrazione gratuita su Eventbrite.

L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre 2026, dalle 19 alle 22, a Palazzo dell’Informazione – Roma e in diretta streaming sui canali Aisla e Adnkronos.

Diretta straming su Youtube: https://youtube.com/live/2A8-1TUdHNo?feature=share



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