Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Siria, ex presidente Bashar al-Assad condannato a morte in contumacia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l’ex presidente Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità” commessi durante la guerra civile siriana.  

Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione, che quest’anno hanno avviato processi, in presenza e in contumacia, contro esponenti del precedente governo.  

L’ex presidente è fuggito con la famiglia a Mosca nel dicembre 2024, mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso Damasco. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mondiali, nuove regole per i cartellini: l’annuncio della Fifa

29 Aprile 2026

Kanye West nella bufera, presenta nuovo album con cappuccio stile Ku Klux Klan

13 Dicembre 2023

Israele-Hamas, raid a Rafah e scontri a Jenin. Tajani incontra Herzog

25 Gennaio 2024

Festeggiamenti in onore del Patrono della Città. Domani alle 20,30 sul palco di Piazza Roma la cerimonia pubblica di consegna alla Polizia Stradale del bronzo raffigurante San Michele Arcangelo per riconoscimento al merito di servizio

30 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno