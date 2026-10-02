Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner, un altro traguardo: ecco la patente per la moto (al quinto tentativo)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In attesa del ritorno in campo, Jannik Sinner porta a casa… la patente per la moto. Il fuoriclasse azzurro ha superato l’esame al quinto tentativo, raggiungendo così un altro traguardo, come annunciato sui social dalla scuola guida Monaco Bonne Conduit di Montecarlo: “Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza – si legge a corredo di una foto condivisa su Instagram, in cui il numero uno del ranking Atp si mostra sorridente per la grande soddisfazione -. Grandi congratulazioni per la tua patente per la moto, siamo molto orgogliosi di averti sostenuto durante tutto questo percorso”.  

Adesso, i tifosi aspettano il ritorno in campo dopo l’assenza a Pechino. A causa di un fastidioso infortunio al ginocchio, Jannik non gioca una partita dalla finale di Wimbledon vinta a luglio contro Alexander Zverev.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trump ‘confessa’: “Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato la Fifa per togliere il cartellino rosso”

6 Luglio 2026

Firmato a Roma consensus europeo MindShift, 5 mosse per accesso equo e veloce a diagnosi precoce e nuove terapie

10 Giugno 2026

Sgominato clan dell’alcol a Napoli, sequestrati beni per 2 milioni di euro

19 Marzo 2026

Melanoma colpisce testa e unghie, circa 800 casi all’anno: “Parrucchieri ed estetisti sentinelle”

9 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno