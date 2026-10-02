Sinner, un altro traguardo: ecco la patente per la moto (al quinto tentativo)

(Adnkronos) – In attesa del ritorno in campo, Jannik Sinner porta a casa… la patente per la moto. Il fuoriclasse azzurro ha superato l’esame al quinto tentativo, raggiungendo così un altro traguardo, come annunciato sui social dalla scuola guida Monaco Bonne Conduit di Montecarlo: “Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza – si legge a corredo di una foto condivisa su Instagram, in cui il numero uno del ranking Atp si mostra sorridente per la grande soddisfazione -. Grandi congratulazioni per la tua patente per la moto, siamo molto orgogliosi di averti sostenuto durante tutto questo percorso”.

Adesso, i tifosi aspettano il ritorno in campo dopo l’assenza a Pechino. A causa di un fastidioso infortunio al ginocchio, Jannik non gioca una partita dalla finale di Wimbledon vinta a luglio contro Alexander Zverev.

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