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Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati: “Problema al ginocchio destro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Adesso è ufficiale: Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, non prenderà parte al torneo vinto nel 2024, come confermato dagli stessi organizzatori con un post sui social: “Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Auguriamo il meglio al nostro campione del 2024, non vediamo l’ora di rivederti l’anno prossimo”. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo agli Us Open: l’ultimo Slam della stagione è in programma dal 30 agosto al 13 settembre. 

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