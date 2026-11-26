(Adnkronos) – La notizia era scontata, adesso è anche ufficiale. Jannik Sinner non ci sarà agli Australian Open 2027, come confermato dal torneo con un post su X oggi, giovedì 26 novembre: “Ci mancherai. Ti auguriamo una pronta guarigione”. Il fuoriclasse azzurro salterà così il primo Slam della stagione, a causa di almeno 3-4 mesi di stop dopo l’intervento al ginocchio destro.

Dopo l’intervento in Finlandia, il campione azzurro è rientrato in Italia nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, iniziando la fase della convalescenza prima di cominciare il percorso di riabilitazione. Sinner salterà diversi tornei, a cominciare dagli Australian Open. Sinner non potrà quindi difendere gli 800 punti conquistati nel 2026 grazie alla semifinale raggiunta a Melbourne. L’assenza proseguirà anche a febbraio, quando sono in calendario due tornei Atp 500: Rotterdam, dall’8 al 13 febbraio, e Doha, dal 15 al 21 febbraio. In Qatar l’azzurro aveva raccolto 100 punti grazie ai quarti di finale. Con ogni probabilità, l’azzurro non prenderà parte ai Masters 1000 sul cemento di Indian Wells e Miami a marzo, mentre il Masters 1000 di Montecarlo a inizio aprile potrebbe rappresentare l’occasione del rientro, verso gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)