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Sinner, ritorno a casa e visita alla squadra del paese (con foto di gruppo)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – In attesa del ritorno in campo, Jannik Sinner si concede qualche giorno nella sua Sesto Pusteria e fa visita agli amici di sempre. All’inizio della settimana, il numero uno del ranking Atp ha fatto un salto al campo di allenamento dell’Obopuschtra SG 3 Zinnen, squadra che milita nella seconda divisione in Alto Adige: “Non è stata la sua prima visita da noi, Jannik ama sempre passare. Siamo naturalmente molto contenti di questo” si legge nel post condiviso sui social dal profilo ufficiale del club.  

Nel post, non manca un augurio di pronta guarigione al campione azzurro, che pochi giorni fa ha annunciato la fine anticipata della stagione a causa dell’infortunio al ginocchio: “Caro Jannik, ti auguriamo una pronta e buona guarigione in modo da poter attaccare di nuovo nella prossima stagione”.  

Un messaggio a corredo di una foto di squadra con Jannik, diventata presto virale sui social.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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