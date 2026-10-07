Sinner, quanti soldi perde per infortunio? Tutti i guadagni (mancati) di Jannik

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Quanto costa l’infortunio al ginocchio a Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha annunciato nella giornata di ieri che non tornerà in campo prima del 2027, a causa dell’infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi dalla finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev. Proprio il tedesco è destinato a superarlo al primo posto del ranking Atp, ma oltre al numero 1 l’infortunio costerà a Sinner diversi milioni nel conto in banca.

Sinner, dopo aver rinunciato a Cincinnati, US Open e Pechino, non parteciperà ai Masters 1000 di Shanghai e Parigi, oltre alle Atp Finals e al Six Kings Slam, ricchissimo torneo-esibizione in programma in Arabia Saudita. In totale, l’azzurro dovrà rinunciare a circa 17 milioni, potenziali, di premi.

A Vienna, lo scorso anno, Sinner conquistò oltre 500mila euro grazie al trionfo contro Zverev in finale. Ancora più soldi erano arrivati a Parigi, dove battendo Auger-Aliassime all’ultimo atto del Masters 1000 riuscì a incassare quasi un milione (946mila per la precisione). Sinner vinse poi le Atp Finals senza perdere nemmeno una partita, conquistandosi un totale di 4 milioni e mezzo di euro.

Discorso a parte riguarda il Six Kings Slam. Il torneo arabo prevede già un bonus di partecipazione di 1,5 milioni e grazie al suo trionfo su Alcaraz in finale riuscì a portare a casa più di 5 milioni di euro. Ai premi raccolti sul campo si sono aggiunti il cosidetto ‘bonus pool’ dell’Atp, che vuole premiare i tennisti più costanti e con più partecipazione nei Masters 1000, e che aveva permesso a Sinner di intascare ben 4 milioni.

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