(Adnkronos) – “Siamo nel campo delle ipotesi”. La premessa è d’obbligo, evidenzia all’Adnkronos Salute Filippo

Calanna, medico della I Clinica ortopedica universitaria, ospedale Gaetano Pini-Cto di Milano ed esperto della Siot (Società italiana ortopedia e traumatologia). Si parla di Jannik Sinner, il ragazzo d’oro del tennis italiano, che si è operato al ginocchio destro oggi a Turku, in Finlandia, al termine di mesi tormentati lontano dai campi di gioco. “Non avendolo visitato e non essendo un mio paziente, posso solo dedurre quale sia stato il suo percorso”. Ma in questi mesi si è parlato di sindrome della bandeletta ileotibiale, che “nella maggior parte dei casi è una patologia tendenzialmente benigna che si risolve con un trattamento conservativo riabilitativo: si fa della fisioterapia, con esercizi di allungamento della fascia lata, stretching, un rinforzo muscolare specifico; e in seconda battuta si possono fare delle infiltrazioni di Prp (un concentrato di sangue con dei fattori di crescita, del paziente stesso), che riduce l’infiammazione e stimola la rigenerazione cellulare. Ecco spiegato il motivo per cui” l’atleta altoatesino “può aver tentato per tutti questi mesi la via conservativa. Molti dicono: non poteva farsi operare prima? No, è stata la cosa giusta da fare – ragiona Calanna – perché la patologia in questione non è per esempio una lesione del crociato anteriore, per la quale l’indicazione è prevalentemente chirurgica”. Ci si è chiesti se ci fosse qualcosa di più. E, in effetti, “anche una lesione al menisco esterno può dare una sintomatologia più o meno simile, perché più o meno riguarda il comparto esterno del ginocchio”.

Ma nel caso, che sembra avvalorarsi in queste ore, di un trattamento specifico sulla bandelletta ileotibiale, problematica extra-articolare, “si possono fare degli interventi in percutanea, cioè dei piccoli taglietti attraverso cui o si va a levigare la sporgenza ossea del femore, che è l’epicondilo laterale, oppure si fa un ‘release’ della bandelletta stessa, una sorta di plastica. Si allunga cioè il tendine, lo si incide longitudinalmente in maniera da ridurre la tensione e detenderlo, per ridurre questo sfregamento che avviene su una sporgenza ossea. Se fosse confermato, in sé l’intervento è banale – spiega lo specialista – e, come recupero dall’operazione, si può dire che nel giro di 15-20 giorni, quando guarisce la cute e si tolgono i punti di sutura, il paziente può riprendere le normali attività quotidiane”. Per un campione come Sinner, “c’è poi tutta la fase di recupero della perfomance fisica per tornare competitivo ad altissimi livelli e affrontare un torneo Atp o un grande slam. Indicativamente è giusto parlare di 3-4 mesi”.

In un’unica ipotesi questi tempi si sarebbero allungati, osserva Calanna: “Se facendo l’artroscopia (entrando cioè con una telecamera per valutare l’articolazione dentro il ginocchio) si fosse trovata una lesione del menisco esterno, tale da richiedere di suturarlo. In quel caso, infatti, la riparazione meniscale va protetta e il paziente non può poggiare sul ginocchio operato per almeno 30-35 giorni, con una riduzione dell’articolarità, e il recupero dall’intervento chirurgico diventa un po’ più lungo, con impatto di conseguenza anche sulla fase successiva della riatletizzazione”. Ma “se si è proceduto con un release della bandellette senza nulla di chirurgico sul fronte intra-articolare, allora a quel punto i tempi sono quelli più brevi che dicevamo”. Dopo questo tipo di interventi si può tornare a giocare ad altissimi livelli come prima? “Sì, perché non è una procedura particolarmente aggressiva. E se l’intervento viene correttamente eseguito l’atleta può ritornare ai livelli precedenti all’intervento”, conclude Calanna.

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