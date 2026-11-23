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Jannik Sinner è in volo verso la Finlandia e potrebbe essere un momento di svolta per risolvere il problema al ginocchio che lo tiene ormai lontano dai campi da luglio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse del tennis azzurro avrebbe deciso di raggiungere il chirurgo ortopedico Lasse Lempainen, il luminare con cui c’è stato un consulto negli ultimi giorni a Milano. Cambierebbero così, dunque, gli scenari per il rientro in campo: in caso di operazione alla bandelletta ileotibiale, i tempi di recupero si allungherebbero e non poco. Con definitivo addio alla partecipazione agli Australian Open 2027, già fortemente in bilico.

Consultando Flightradar24, si vede come un volo privato proveniente da Bolzano atterrerà a Turku, città sulla costa sud-ovest della Finlandia (dove c’è la clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa in cui lavora Lempainen) intorno alle 14 locali, le 13 ora italiana.

Sinner, fermo dal 12 luglio, giorno del bis a Wimbledon, potrebbe dunque aver optato per l’operazione. La soluzione per risolvere il problema di infiammazione comparso alla ripresa degli allenamenti di fine luglio a Montecarlo. Dovesse operarsi, ci sarebbero da considerare almeno tre mesi di recupero e Sinner potrebbe tornare dunque in campo per la stagione sulla terra rossa.

Ieri, nel corso della conferenza finale delle Atp Finals, aveva parlato delle condizioni di Sinner anche il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: “Oggi – aveva detto il numero uno della Federazione – lo vedo nudo alla meta. Non vedo più un grande campione e una grande azienda, la sua. Vedo un ragazzo senza nessuna colpa e mi dispiace”(LEGGI LE DICHIARAZIONI DI BINAGHI). E ancora: “Qui non c’è stato un trauma, un incidente, né qualcosa di sbagliato”.

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