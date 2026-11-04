Silence presenta a Eicma S02 Paddock, elettrico in livrea Ducati

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Silence presenta a Eicma 2026 il nuovo S02 Paddock, versione dello scooter elettrico nata dalla collaborazione con Ducati Corse. Il modello sarà utilizzato per gli spostamenti nel paddock dai piloti del Ducati Lenovo Team in MotoGP e dell’Aruba.it Racing Ducati nel mondiale Superbike. L’arrivo sul mercato italiano è previsto per febbraio 2027, attraverso una rete di 44 punti vendita, con un prezzo di partenza di 4.620 euro.

La nuova versione riprende i colori della Casa di Borgo Panigale: livrea Rosso Ducati, scritta Paddock sulle fiancate, ammortizzatore con finiture gialle e cerchi neri con fascia rossa. Completano la caratterizzazione i loghi Ducati Corse Official Partner, che richiamano il ruolo di Silence al fianco dei due team ufficiali.

Presentato nella versione L3e, S02 Paddock monta un motore elettrico da 6 kW e raggiunge una velocità massima di 85 km/h. L’autonomia omologata dichiarata è di 138 chilometri. Il suo peso, esclusa la batteria, è di 91 chilogrammi.

La dotazione comprende Abs di serie e tre modalità di guida, Eco, City e Sport, che permettono di adattare la risposta dello scooter al percorso. Il display Tft a colori riunisce le informazioni su velocità, autonomia residua, livello della batteria, modalità selezionata, temperatura e chilometraggio totale.

Tra le tecnologie presenti con l’app My Silence è possibile localizzare lo scooter in tempo reale, avviarlo senza chiave e controllare lo stato di carica.

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